Lukaku, dalla Turchia: "Visite e firma col Fenerbahce. Novità sul contratto"

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Il Fenerbahce è pronto ad accogliere Romelu Lukaku. Secondo quanto rivelato dal giornalista di A Spor Erdem Akbas, il club turco sta portando l’attaccante a Istanbul, dove oggi dovrebbe sottoporsi alle visite mediche prima di procedere con la firma sul contratto. Il Fenerbahce avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento del centravanti belga sulla base di un indennizzo da 6 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero 2 milioni di bonus. Un’operazione che sembra ormai vicina alla conclusione e che potrebbe portare Lukaku a lasciare il Napoli dopo la sua esperienza in azzurro. Il giocatore sarebbe stato convinto dal progetto del club turco e avrebbe dato il proprio via libera all’operazione.

Lukaku, contratto di un anno con opzione

Anche sul fronte dell’accordo personale sarebbero stati definiti i dettagli. Secondo le informazioni riportate da Akbas, Lukaku firmerà un contratto della durata di un anno, con un’ulteriore stagione prevista attraverso un’opzione, per una formula 1+1. Il prossimo passaggio sarà rappresentato dalle visite mediche, programmate a Istanbul, al termine delle quali il centravanti potrà mettere la firma sul contratto. Il Fenerbahce punta quindi a completare rapidamente l’operazione, mentre il Napoli si prepara a salutare l’attaccante attraverso un accordo che garantirebbe 6 milioni di euro di indennizzo, oltre ai 2 milioni legati ai bonus. Se tutti gli ultimi passaggi andranno a buon fine, Lukaku sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore del club turco.