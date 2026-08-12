Anguissa, rinnovo si avvicina: svelata distanza (minima) per l'accordo sullo stipendio

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Il Napoli torna a lavorare sul rinnovo di Frank Zambo Anguissa. Dopo lo stop ai dialoghi dello scorso novembre, arrivato in seguito all’infortunio rimediato dal centrocampista con la nazionale, i contatti tra il club azzurro e l’entourage del giocatore sono ripartiti. A favorire la riapertura della trattativa hanno contribuito l’arrivo di Massimiliano Allegri e la rinnovata fiducia della società nei confronti del centrocampista. Segnali positivi sono arrivati anche dalla presenza in ritiro dell’agente Maxime Nana e del manager italiano Giovanni Branchini, che testimoniano la volontà delle parti di tornare a confrontarsi per raggiungere un’intesa. Il Napoli considera Anguissa un elemento importante del progetto e punta quindi a trovare una soluzione per proseguire insieme.

Napoli, si lavora per il rinnovo di Anguissa

Resta tuttavia da colmare una distanza sul piano economico. Tra la richiesta del giocatore e l’offerta del club per l’adeguamento dell’ingaggio ballano circa 500mila euro. Anguissa punta infatti a un ritocco verso l’alto, mentre il Napoli lavora per trovare un punto d’incontro e chiudere la questione. I colloqui proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca. La volontà comune è quella di sottoscrivere un nuovo accordo triennale, prolungando l’attuale scadenza del contratto dal 2027 al 2030. In quel momento il centrocampista avrebbe 34 anni, consolidando così il suo ruolo all’interno del progetto azzurro per le prossime stagioni. Lo riporta il Cds.