Gabriel Jesus al Napoli? Tmw: "Solo in un caso si potrà affondare il colpo"

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Calciomercato Napoli, resta viva l'ipotesi Gabriel Jesus dall'Arsenal. Ma l'affare si potrà fare in un solo caso: ne parla Niccolò Ceccarini

Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb, nel suo editoriale ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Queste le sue parole: "Il Napoli ha in mano il difensore. Il direttore sportivo Manna ha trovato l'intesa con il Chelsea per Badiashile. L'accordo con i club inglese è strutturato sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con un diritto di riscatto a 23-24 milioni. Un acquisto necessario alla luce dei due infortuni di Buongiorno e Marianucci.

Per la fascia il Napoli ha praticamente definito l'arrivo di Favasuli. Con il Catanzaro si stanno discutendo gli ultimi dettagli. Un'operazione che prevede un prestito oneroso a 1 milione più obbligo di riscatto a 6.

Per quanto riguarda invece Gabriel Jesus, gli azzurri sono intenzionati ad affondare il colpo solo nel caso ci dovesse essere una partenza di Lucca.

E chiudiamo con Lang. L'esterno ha molti estimatori all'estero ma anche in Italia. Il Galatasaray è sempre molto interessato come del resto anche l'Ajax. In serie A ci sta pensando concretamente l'Atalanta, che però vorrebbe fare un prestito con diritto di riscatto. Allo stato attuale la posizione del Napoli è ferma su un'eventuale cessione a titolo definitivo. Valore intorno ai 25 milioni di euro".