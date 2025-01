Garnacho-Napoli, Sky: incontro positivo con gli agenti, ma trattativa non semplice

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del possibile sostituto di Kvaratskhelia: "Il prezzo per Garnacho è molto alto. Se il Napoli andrà a prendere circa 75mln per la cessione di Kvara e se poi successivamente verrà valutato anche la posizione di Skriniar, anche in relazione a quello che succederà con Danilo. Perché una volta che rescinderà con la Juventus sarà libero di firmare col Napoli, che ha fatto un grande pressing o tornare anche a casa sua, visto che sono arrivate le prime offerte soprattutto da parte del Botafogo.

Riteniamo che sia improbabile che il Napoli reinvesta tutti i 70mln ricavati da Kvara per un solo calciatore, anche se Garnacho è un grande giocatore. L’incontro con gli agenti è andato bene ma non ha offerto delle soluzioni, non è che i procuratori possono abbassare il prezzo del cartellino. Al di là del gradimento che il Napoli avrà incassato per un eventuale trasferimento, è una trattativa da costruire e su queste cifre non è semplice. E’ per questo che il Napoli si tiene aperte delle porte.

Oltre a Garnacho, sono state individuate altre opzioni per sostituire Kvara. Si è parlato di Galeno, ieri abbiamo parlato di Timo Werner. Poteva essere un’opzione in prestito qualora non si riuscisse ad arrivare all’obiettivo dichiarato, ma oggi si è fatto male. Bisogna capire l’entità dell’infortunio. Quella del Napoli è una situazione aperta e con i soldi in mano bisogna essere anche cauti perché rischi di spendere tutto non nel migliore modo possibile”.