Gila-Napoli, irrompe l'Atalanta: potrebbe presentare offerta superiore

vedi letture

"Gila sembrava destinato al Napoli. Con gli azzurri esiste già da settimane un accordo di massima per un contratto quinquennale da circa 3 milioni a stagione"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle strategie del Napoli durante un intervento sul proprio canale YouTube, soffermandosi in particolare sulla trattativa per Mario Gila. Secondo Schira, il difensore della Lazio resta il primo obiettivo degli azzurri per rinforzare il reparto arretrato. "Gila sembrava destinato al Napoli. Con gli azzurri esiste già da settimane un accordo di massima per un contratto quinquennale da circa 3 milioni a stagione", ha spiegato.

Gila-Napoli, ostacolo resta la valutazione di Lotito

L'ostacolo principale resta però la distanza economica tra i due club. "Il Napoli non va oltre i 18 milioni di parte fissa, mentre la Lazio continua a chiedere almeno 25 milioni", ha aggiunto Schira, evidenziando come la trattativa sia ancora in una fase di stallo. Nel frattempo, sulla vicenda si sarebbe inserita anche l'Atalanta. "L'Atalanta ha effettuato un sondaggio per Mario Gila", ha rivelato il giornalista, sottolineando che il club bergamasco potrebbe sfruttare la propria disponibilità economica per superare la concorrenza del Napoli.

Atalanta su Gila: ha grande disponibilità economica

Proprio la forza economica dell'Atalanta potrebbe rivelarsi decisiva: "L'Atalanta, forte delle risorse economiche accumulate, potrebbe presentare un'offerta superiore a quella del Napoli e cambiare gli equilibri della trattativa", ha concluso Schira.