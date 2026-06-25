Retroscena Gila: Sarri l'aveva chiesto in caso di un suo ritorno al Napoli
La corsa a Mario Gila si arricchisce di una nuova concorrente. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, anche l'Atalanta ha deciso di muoversi concretamente per il difensore della Lazio, complicando i piani del Napoli. Il quotidiano rivela che "nella giornata di ieri si è mossa l'Atalanta del direttore sportivo Giuntoli e di Sarri", sottolineando come il tecnico conosca bene il centrale spagnolo dopo averlo allenato alla Lazio.
Anche l'Atalanta si inserisce per Gila, il Napoli resta in corsa
Il Corriere del Mezzogiorno ricorda inoltre che Sarri aveva già indicato Gila come rinforzo ideale anche quando sembrava vicino al ritorno sulla panchina azzurra. "Aveva individuato Gila come rinforzo per la difesa del Napoli, quando sembrava destinato al ritorno sulla panchina degli azzurri", si legge nell'articolo.
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