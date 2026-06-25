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Allegri-Napoli, ci siamo? Schira annuncia: "Risoluzione col Milan imminente!"
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Massimiliano Allegri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. La risoluzione contrattuale col Milan pare essere imminente.
Si avvicina il momento dell'annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo X, è ormai imminente la risoluzione del contratto tra il tecnico livornese e il Milan.
Allegri, prima la risoluzione col Milan e poi la firma col Napoli
Un passaggio fondamentale che consentirebbe di sbloccare definitivamente l'approdo di Allegri in azzurro. Una volta definiti gli ultimi aspetti burocratici, il Napoli potrà procedere con la tanto attesa ufficializzazione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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