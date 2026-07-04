Napoli beffato dal Milan su Gila, Romano: "Ecco perché l'affare è saltato"

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L'affare Mario Gila al Napoli sembra ormai sfumato: sul difensore spagnolo ha fatto irruzione il Milan con un'offerta ricchissima.

Nel calciomercato non si può mai dare nulla per scontato, ma al momento l'affare che avrebbe dovuto portare Mario Gila al Napoli sembra davvero saltato. Sul centrale spagnolo, riferisce Fabrizio Romano, ha fatto irruzione il Milan, che gli ha proposto un contratto molto ricco, mettendo seriamente a rischio la trattativa degli azzurri per il giocatore della Lazio.

Fabrizio Romano: perché è saltato Gila al Napoli, il retroscena

Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, tra Milan e Gila esisterebbe già un accordo di massima su un contratto quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero starebbe ora lavorando per sbloccare l'operazione con la Lazio il prima possibile, per evitare l'inserimento di altre squadre. Sul fronte Napoli, invece, l'accordo raggiunto con il giocatore già a giugno si sarebbe arenato per via dei tanti calciatori già in rosa e per gli incastri mai trovati con Claudio Lotito tra contropartite tecniche e altre condizioni, lasciando così spazio all'inserimento di altri club, tra cui un'Atalanta mai realmente vicina al giocatore.

Gila al Milan, i tempi e il nodo Real Madrid sulla futura rivendita

Il Milan, spiega ancora Romano, spera di chiudere l'operazione con Lotito già nei prossimi giorni, per blindare Gila ed evitare ulteriori sorprese di mercato. Sulla trattativa pesa inoltre un dettaglio non secondario: il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita del cartellino del difensore spagnolo, un fattore che spingerebbe il presidente della Lazio a chiedere una somma comunque molto importante per lasciarlo partire.