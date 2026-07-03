Noa Lang, niente Fiorentina: i viola vicini all'acquisto di un talento italiano

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Calciomercato Napoli, per Noa Lang sfuma l'ipotesi Fiorentina: il club viola ha deciso di virare su un altro tipo di profilo

Noa Lang non è stato riscattato dal Galatasaray e così è tornato al Napoli: il suo futuro è tutto da stabilire, non è da escludere infatti che possa partire di nuovo alla ricerca di una nuova squadra. In particolare, si era già presentata l'ipotesi Fiorentina per lui: il club viola è alla ricerca di un esterno d'attacco e tra i diversi nomi ha sondato anche l'olandese, decidendo poi di virare su un altro tipo di profilo.

Noa Lang, niente Fiorentina: i viola puntano Koleosho

Infatti, la Fiorentina alla fine ha deciso di affondare il colpo su Luca Koleosho. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, i viola stanno proseguendo nella trattativa con il Burnley e si dicono fiduciosi per la chiusura dell'affare: il talento italiano classe 2004 dovrebbe sbarcare in Serie A per una cifra vicina agli 11 milioni di euro.