Blitz Milan per Gila, Romano: "Ha sfruttato stallo del Napoli. Vi spiego..."

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Calciomercato Napoli, rischio beffa per Mario Gila: il Milan ha messo le mani sul calciatore ed è fiducioso di arrivare alla chiusura

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione Mario Gila tra Milan e Napoli. Di seguito le sue parole: "Il Milan con un inserimento molto forte ha messo le mani su Mario Gila. Cosa è successo? Il Napoli per settimane aveva un accordo fatto dal punto di vista contrattuale col giocatore: sullo stipendio, sulla durata del contratto, la possibilità di giocare la Champions League, la presenza di Max Allegri che lo voleva già un anno fa al Milan. Insomma, il Napoli aveva tutto impostato lato giocatore. Ma con la Lazio il problema è stato innanzitutto di natura economica: trovare un accordo sulla valutazione del giocatore e su eventuali contropartite. Il Napoli ha provato a inserire dei giocatori, ma non si è mai veramente avvicinato a farlo, per esempio con Lorenzo Lucca. Molto importante da aggiungere è anche la questione che riguarda le uscite del Napoli: la situazione coinvolge tanti giocatori ancora in azzurro e quindi, come ha spiegato Manna qualche giorno fa, bisogna vendere per poi poter aprire le porte ai nuovi arrivi.

In questa situazione di impasse - al di là delle chiamate dell’Atalanta, che non sono mai diventate una trattativa vera e propria, perché nonostante se ne sia parlato tanto, la realtà è che l’Atalanta non ha mai avuto l’ok del giocatore - oggi il Milan entra con forza. Raggiunge un accordo con Mario Gila per un contratto di cinque anni, con l’ok del ragazzo anche senza Champions League. Ruben Amorim è stato coinvolto: ha chiamato personalmente, perché adora inserirsi nelle operazioni ed essere parte della conversazione coi giocatori. Vuole sentire il feeling, lo faceva già allo Sporting, allo United, e l’ha fatto anche in questo caso, prima con Gonçalo Ramos e adesso con Mario Gila. Adesso si lavora con la Lazio: Lotito vuole 30 milioni, il Milan è fiducioso di poter arrivare alla chiusura e si sta lavorando. Chiaramente bisogna sempre aspettare con la Lazio, con Lotito, che arrivi il via libera, ma Mario Gila è il nome più caldo per la difesa del Milan in questo momento, con il blitz delle ultime ore".