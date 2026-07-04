Casadei in uscita dal Torino? Spunta l'interesse anche del Napoli

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Cesare Casadei potrebbe lasciare il Torino e ha scatenato l'interesse del Napoli di Allegri visto il suo ruolo e le carattestiche

Cesare Casadei può salutare il Torino nelle prossime settimane, con il Napoli che sta valutando una possibile proposta. Gli azzurri sono alla ricerca di centrocampisti che potrebbero essere funzionali nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, sempre considerando che probabilmente Anguissa salutera, con diversi club turchi che hanno già chiesto informazioni. Lo riporta Tuttomercatoweb

Casadei in questa stagione ha giocato trentasei partite di campionato, mettendo a segno sei gol, ma potrebbe essere una buona plusvalenza per i granata. Da capire quale sarà la posizione del club che, nelle ultime settimane, aveva sì aperto a un trasferimento ma solo per una cifra corretta.

Gli altri club

Nelle scorse settimane anche il Betis di Siviglia ha cercato di capire qual è la situazione del centrocampista del Torino, dopo un tentativo a vuoto per Rolando Mandragora. Il suo era un sondaggio esplorativo che, per ora, non ha avuto ulteriori sviluppi.

Il problema è che per ora non ci sono Napoli e Betis Siviglia, perché il Chelsea ha valutato nei giorni scorsi di riprendersi Cesare Casadei. I Blues detengono il 27,5% di proprietà del cartellino del centrocampista classe 2003 e sarebbero intenzionati a riportarlo a Londra per poi girarlo in prestito a un nuovo club che possa continuare a farlo crescere. In tal senso, potrebbe valutare l'operazione l'Ipswich.