Khalaili verso l'Inter, Romano: "Napoli aveva accordo da settimane! Il punto..."

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Calciomercato Napoli, rischio beffa per Anan Khalaili: l'Inter è in trattativa avanzata con l'Union Saint-Gilloise per acquistare l'israeliano

Dopo Mario Gila destinato al Milan, il Napoli rischia di farsi sfuggire anche Anan Khalaili: pure lui seguito da tempo e sempre verso San Siro, ma dall'altra sponda. Infatti, l'Inter ha avviato la trattativa con l'Union Saint-Gilloise e potrebbe mandare in porto l'operazione già nei prossimi giorni. A dare aggiornamenti sulla situazione è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube:

"L’Inter sta andando forte dietro le quinte su due operazioni. La prima è quella di Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. L’Inter ha l’accordo col giocatore, situazione simile a quella di Mario Gila: il Napoli aveva l’accordo, poi sono arrivate altre squadre. Per Khalaili è successo lo stesso: il Napoli ha avuto l’accordo per settimane, adesso l’Inter l’ha raggiunto con il giocatore e sta trattando con l’Union Saint-Gilloise. Quindi i due club sono in contatto diretto. In questo caso non si fa un’offerta che si accetta o si rifiuta: è un contatto diretto perché non ci sono intermediari. Inter e Saint-Gilloise lavorano direttamente con l’agente del giocatore e quindi si può chiudere da un momento all’altro, nel momento in cui due club in contatto diretto, verbale, quotidiano, possono arrivare al traguardo. Inter fiduciosa di prendere l’esterno dell’Union Saint-Gilloise".