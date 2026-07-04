Calciomercato Napoli, Spalletti vuole vuole Lobotka alla Juve: la posizione di ADL

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La Juventus punta Stanislav Lobotka per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Luciano Spalletti avrebbe individuato due obiettivi per rinforzare il centrocampo della Juventus: il primo è Franck Kessié, il secondo è Stanislav Lobotka del Napoli. Il club bianconero starebbe lavorando per liberare slot in rosa e reperire le risorse economiche necessarie per provare ad acquistare entrambi i centrocampisti.

Lobotka Juventus, il piano bianconero: la cessione di Thuram per finanziare gli obiettivi

Tra i due nomi, quello legato a Lobotka resta senza dubbio il più complicato da portare a termine. Secondo il quotidiano torinese, l'eventuale cessione di Thuram avrebbe una doppia funzione per la Juventus: liberare uno slot di ingaggio per arrivare a Kessié e allo stesso tempo trovare le risorse economiche per l'altro obiettivo di centrocampo, appunto Lobotka. Si tratterebbe comunque di una prima richiesta, con ampi margini di trattativa ancora da sviluppare.

Napoli, muro su Lobotka: clausola da 25 milioni ma richiesta fino a 35

Il Napoli, però, non è affatto intenzionato a privarsi del centrocampista slovacco, tanto meno per cederlo a una diretta concorrente come la Juventus. Il club azzurro vorrebbe anzi rinnovare il contratto con Lobotka, che ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l'estero: per un'eventuale cessione in Italia, invece, la richiesta salirebbe tra i 30 e i 35 milioni di euro. Anche per la Juventus, dunque, si tratterebbe di mettere a punto un complesso incastro tra cessioni e nuovi acquisti per regalare a Spalletti due rinforzi già pronti a centrocampo.