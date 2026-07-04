Ambrosino verso il ritorno al Modena: la situazione
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L’attaccante cresciuto nel Napoli va verso il ritorno in prestito al Modena in Serie B dopo l’esperienza della scorsa stagione.
Giuseppe Ambrosino va verso il ritorno in prestito al Modena dopo l'esperienza iniziata in Emilia lo scorso gennaio in Serie B. Le due società sono al lavoro per completare l'accordo, come già anticipato lo scorso 18 giugno. A riportare la notizia è l'esperto di calciomercato internazionale Nicolò Schira.
Dopo non aver inciso e colpito nello scacchiere di Antonio Conte, Ambrosino a gennaio ha scelto Modena dove ha totalizzato 15 presenze e due reti. Ora potrebbe riprendere il proprio percorso proprio da lì. A curare la trattativa è il direttore sportivo del Modena Nereo Bonato e gli agenti del giovane azzurrino.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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