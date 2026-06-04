Gila, sprint Napoli ma spunta ostacolo. E Lotito non abbassa pretese
Mario Gila continua a essere uno dei profili più apprezzati dal Napoli sul mercato tra i difensori centrali. Il centrale catalano della Lazio, 25 anni, occupa da tempo posizioni di rilievo nelle liste di diversi club interessati a rinforzare il reparto arretrato. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, il giocatore non sarebbe orientato a prolungare il proprio legame con la società biancoceleste. Una situazione che richiama quella di altri calciatori monitorati sul mercato e che potrebbe alimentare nuove valutazioni nei prossimi mesi. Tuttavia, la Lazio non sembra intenzionata a fare sconti e continua a considerare il difensore una pedina fondamentale per il presente e il futuro della squadra. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.
Napoli su Gila, ma la Lazio alza un muro
Il presidente Claudio Lotito ha fissato una valutazione elevata per il cartellino di Gila, stimata intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che, almeno nelle intenzioni del club, rappresenta una barriera difficile da superare per le società interessate. A rendere ancora più rigida la posizione della Lazio contribuiscono diversi fattori.
Perché Lotito chiede così tanto
Tra questi, la clausola che garantisce al Real Madrid il 50% dell’eventuale futura rivendita del giocatore, elemento che riduce il margine di guadagno per i biancocelesti. Inoltre, l’incertezza legata al futuro di Alessio Romagnoli spinge il club a non privarsi con facilità di uno dei suoi difensori più affidabili. Per questo motivo, al momento, la linea della società resta ferma: Gila è considerato un patrimonio tecnico da preservare e qualsiasi trattativa dovrà partire da basi economiche molto elevate..
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