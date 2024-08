Corsera - Amrabat, niente Napoli: vuole andare alla Lazio

Come scrive il Corriere della Sera oggi in edicola nella pagina dedicata al mercato, il ds del Napoli Giovanni Manna è tornato a Londra, ma per cercare di concludere l’acquisto di Billy Gilmour del Brighton. Intanto lo stesso Napoli ha parlato con la Fiorentina della possibilità di uno scambio Folorunsho-Amrabat: niente da fare, il centrocampista ex Verona vuole andare alla Lazio.