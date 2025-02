Tmw - Conte ha un ricco bonus legato alla Champions nel contratto: le cifre

"Essere in vetta non era un nostro obiettivo, la squadra è stata brava ad arrivarci e adesso vogliamo mantenere quella posizione". Le parole del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, spiegano realisticamente come gli azzurri non puntino direttamente allo Scudetto. E non lo abbiano mai fatto, considerato anche quanto è successo con Khvicha Kvaratskhelia durante il mercato di gennaio.

La realtà è che il Napoli, con Antonio Conte, ha fatto una scelta di campo. Perché De Laurentiis sa che l'organico non era da rottamare dopo una sola stagione non straordinaria, ma che per arrivare in alto in classifica serviva un certo tipo di allenatore. Conte, come si legge su TuttoMercatoWeb.com, è stato messo sotto contratto per 6,5 milioni di euro all'anno, dietro a Inzaghi fra i più pagati. Ma con un bonus importantissimo: circa 2,5 milioni di euro in caso di raggiungimento della Champions League. Il quarto posto era l'obiettivo esplicito della società, ben sapendo che con Conte - e un solo appuntamento a settimana - forse poteva arrivare anche qualcosa di più.