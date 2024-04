Tmw - Manna al Napoli: un dirigente azzurro può andare alla Juventus

Il nome nuovo per la dirigenza del Napoli è quello di Giovanni Manna, attuale braccio destro di Cristiano Giuntoli alla Juventus

TuttoNapoli.net

Il nome nuovo per la dirigenza del Napoli è quello di Giovanni Manna, attuale braccio destro di Cristiano Giuntoli alla Juventus. ADL potrebbe mettere sul piatto un ruolo per lui da protagonista sul prossimo mercato e la costruzione della nuova squadra, opzione che potrebbe attrarre l'attuale dirigente della Juventus.

Parallelamente resta da tenere d'occhio la posizione di Giuseppe Pompilio, storico braccio destro di Giuntoli sin dai tempi del Carpi che è attualmente nell'organigramma della società azzurra: il suo contratto col Napoli, come quello di Meluso, è in scadenza a giugno e nel caso in cui dovesse lasciare ecco che la Juventus diventerebbe una possibilità per il suo futuro. Soprattutto se Manna dovesse decidere di sposare il progetto di ADL e lasciare così una scrivania libera alla Continassa. Lo scrive Tmw.