Podcast Di Marzio cita un talento del Napoli: "C'è anche lui nel futuro del calcio italiano"

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Si parla anche di Emanuele Rao, talento del Bari di proprietà del Napoli, nel podcast di oggi di Gianluca Di Marzio. "Senza entrare nel merito di chi abbia veramente meritato di vincere la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio per le proteste dell'Atalanta eccetera eccetera, ma è stato bello vedere l'immagine di un ragazzo italiano, Edoardo Motta, quegli occhi felici, brillanti, poi anche nella notte quando la Lazio è rientrata a Roma a vedere Osannato, un ragazzo italiano di 21 anni, è stato bello vedere quell'immagine e vedere un ragazzo italiano di nuovo al centro dei pensieri, degli applausi, delle copertine del nostro calcio italiano, perché Edoardo Motta è un po' un'immagine che ci piace da conservare come quella di una possibile rinascita. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che giocava fino a pochi mesi fa in Serie B nella Reggiana, che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, poi è stato prestato da varie squadre, è arrivato alla Reggiana, la Reggiana lo ha riscattato ed è stato secondo me anche lungimirante da parte della Lazio andare a pescare sostituto di Mandas in Serie B e nella Reggiana, quindi non in una squadra di vertice, una squadra che oggi è ultima in classifica, sta lottando per cercare di arrivare almeno ai play out, eppure prendere un ragazzo di 21 anni come Motta vuol dire averlo comunque seguito, averlo studiato, aver capito che poteva essere un tassello importante per il presente e anche il futuro della Lazio e del calcio italiano.

Come portieri siamo messi bene tra Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, Meret, Caprile, però sicuramente abbiamo adesso un altro ragazzo di talento, di personalità, perché altrimenti non pari quattro rigori come ha fatto lui ieri a Bergamo, da poter valutare per il futuro anche della nazionale. Non è un caso che Silvio Baldini lo abbia recentemente convocato nella nazionale Andrea Ventura, non è un caso che in Serie B giochino tanti ragazzi italiani che possono far parte del nostro futuro. Guardavo proprio la lista delle ultime convocazioni di Baldini, ci sono 13 giocatori che vengono dal campionato di Serie B, ci sono addirittura tre portieri, perché Motta lo considero ancora un ex di Serie B, Daffara Dall'Avellino, Palmisani del Frosinone, Frosinone che ha poi all'interno di queste convocazioni e anche altri giocatori come l'attaccante Fini, come Calvani, poi ci sono Favasuli del Catanzaro, due dell'Empoli, Guarino e Monuzzi, c'è Tommaso Perti da Cesena che è un centrocampista che già da diversi anni sta performando bene, c'è Dagasso del Venezia che viene fuori dal pescare, è un ragazzo molto interessante, c'è Mannini della Juve Stabia, c'è Cacciamani, sempre della Juve Stabia, Cherubini della Sampdoria e poi Raimondo, anche lui del Frosinone, questo per dire che in una crisi del calcio italiano, di talenti del calcio italiano, la Serie B dopo Motta e dopo anche Sissè, perché Sissè è passato dal Catanzaro al Milan dopo un inizio di stagione straordinario, ecco la Serie B si prepara davvero a dare altri talenti non solo alla Serie A ma magari anche al futuro della nostra nazionale e al di là di quelli che sono stati i convocati Rabaldini penso anche a Cristian Comotto che allo Spezia sta facendo un'ottima stagione, nonostante anche in questo caso lo Spezia stia lottando per salvarsi, eppure Comotto giovanissimo è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, penso a Liberali che nel Catanzaro, anche lui dopo aver lasciato il Milan, lui a titolo definitivo mentre Comotto in prestito, anche lo stesso Liberali si è imposto a Catanzaro, inizialmente ha fatto un po' di fatica, più panchina, adesso è un giocatore preziosissimo per la squadra di Aquilani, penso anche a altri giocatori come Tornoli del Modena, ragazzo difensore di grande affidabilità, penso a Colombo del Monza che sta crescendo tantissimo ed è diventato anche lui un perno importante della squadra di Bianco, penso a Conti della Sampdoria, a proposito di portieri penso anche a Martinelli, sempre della Sampdoria, è arrivato dalla Fiorentina, ci sono poi anche dei talenti puri come Rao che il Napoli ha mandato in prestito al Bari e ha confermato quello che di buono già di lui si diceva, poi Adorante, Cittadini, Ambrosino, Ignacchiti, lo stesso Bragantini 2003 del Mantova, un giocatore che sa brillare con delle giocate, con dei gol, davvero da giocatore interessante, è un 2003, non è giovanissimo, non è nemmeno sicuramente vecchio, insomma Motta e i suoi fratelli, Motta e i suoi cugini in Serie B e dalla Serie B possano arrivare davvero altri ragazzi pronti a prendersi i complimenti, a prendersi gli applausi, a prendersi i cori come è accaduto ad Edoardo Motta, ce ne sono tanti pronti a scrivere speriamo delle pagine belle, giovani, fresche e talentuose per il nostro calcio italiano, l'importante è che possano giocare non solo in Serie B ma come Motta possano avere l'opportunità se andranno in Serie A di giocare in Serie A".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!