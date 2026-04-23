Lukaku ai saluti, il Napoli tiferà per lui al Mondiale: la strategia

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Romelu Lukaku ora è in Belgio, ieri sembrava avesse avuto un problema fisico, lo raccontavano dal Belgio, invece era stato un falso allarme. Di sicuro il suo futuro è in bilico, oppure è già deciso: in estate è destinato a partire. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il Napoli spera nella vetrina Mondiale per attirare club che possano farsi avanti considerando l’ingaggio da 8,5 milioni netti a stagione e il contratto fino al 2027 di Big Rom.