Il giustiziere dell'Atalanta piace al Napoli: sarà sfida con la Juve

Il Napoli può sfruttare i buoni rapporti con l'agente Miguel Alfaro, lo stesso che ha portato Okafor in azzurro.

Dopo la battaglia estiva per Khephren Thuram, Juventus e Napoli potrebbero tornare a scontrarsi sul mercato. Stavolta il terreno di gioco si sposta sulle fasce offensive, con entrambi i club a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più caldi è Karim Adeyemi, l'attaccante del Borussia Dortmund, già corteggiato dagli azzurri a gennaio. Il Napoli aveva messo sul piatto 45 milioni, ma il giocatore ha scelto di restare in Germania, rimandando ogni decisione all'estate. Ora, per lui, le opzioni potrebbero ridursi a due: la Serie A con Napoli o Juventus, oppure il grande salto in Premier League.

La situazione, però, potrebbe cambiare. Adeyemi ha recentemente cambiato agente, affidandosi all'agenzia Roof, e la Juventus ha già riallacciato i contatti per monitorare l'evoluzione della trattativa. Il club bianconero è pronto a inserirsi, consapevole che un duello con il Napoli sia all'orizzonte. Ma i due club hanno anche un altro nome nel mirino: Chemsdine Talbi, talento belga del Bruges, che con la sua doppietta ha eliminato l'Atalanta dalla Champions.

Vent'anni da compiere a maggio, Talbi sta attirando le attenzioni di diverse big europee. Il Napoli può sfruttare i buoni rapporti con l'agente Miguel Alfaro, lo stesso che ha portato Okafor in azzurro. La Juventus, dal canto suo, ha già avviato gli scouting su di lui e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Un altro duello di mercato tra i due club è pronto a decollare. Lo riporta Tuttosport.