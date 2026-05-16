Conte-Napoli, Schira: "Quotazioni in crescita per la sua permanenza"

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Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube parla del valzer allenatori in Europa e in Italia e coinvolge nel suo discorso anche Conte e il Napoli. "Luciano Spalletti resta alla guida della Juventus. Alla Roma resta in panchina Gasperini. All’Inter Chivu è pronto a rinnovare nei prossimi giorni. Bisognerà capire l’esito dell’incontro tra Napoli e Antonio Conte: la sensazione è che le quotazioni di una permanenza siano in crescita, ma tutto è ancora aperto. Per il Milan la situazione è complessa: molto dipende dal finale di stagione e dalla qualificazione in Champions League. Massimiliano Allegri potrebbe restare oppure lasciare, con un quadro contrattuale ancora da definire e diverse variabili legate anche alla dirigenza e al futuro direttore sportivo".

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