Il mercato dell'Atletico parla italiano: conferme su Raspadori, è l'alternativa a Lookman

Mercato rivoluzionario, quello che sta mettendo in piedi l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Chiuso un ciclo se ne apre un altro, sembra essere questo il diktat dato dall'allenatore argentino ai dirigenti che in queste prime settimane di calciomercato sono stati attivissimi sia in entrata che in uscita. Un mercato, quello dei Colchoneros, che si dipana fra tutti i principali campionati europei ma che guarda con particolare attenzione alla Serie A, da cui è già arrivato Matteo Ruggeri dall'Atalanta. E, notizia di oggi, i rojiblancos hanno attivato i contatti col Napoli per Giacomo Raspadori.

Due nomi importanti del campionato italiano, ma non certo gli unici: da tempo l'Atletico è infatti attento alla situazione di Ademola Lookman, in attesa di capire se l'Inter riuscirà a chiudere o meno la partita. Se la trattativa dovesse saltare, ecco che i Colchoneros diventerebbero una serissima contendente per il nigeriano. E restando nel ruolo, attenzione ai possibili sviluppi della situazione di Nico Gonzalez alla Juventus. In precedenza gli spagnoli si erano mossi per Theo Hernandez poi finito all'Al Hilal, avevano sondato la pista Angelino con la Roma senza approfondire, così come quelle che portavano a Lorenzo Lucca poi passato al Napoli e a Carlos Augusto dell'Inter. Senza dimenticare Dusan Vlahovic, attaccante che resta in uscita dalla Juventus e che Simeone stima da sempre...