Juan Jesus-Elmas, oggi scade il contratto col Napoli: già deciso il futuro

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Ieri alle 08:30 Calciomercato Napoli di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Juan Jesus ed Elmas hanno il contratto in scadenza e il loro destino legato al Napoli sarebbe stato già deciso. Le ultime