Juan Jesus-Elmas, oggi scade il contratto col Napoli: già deciso il futuro
Il Napoli si prepara a salutare Juan Jesus. Per lui, si legge sul Corriere dello Sport, ora tempo di una nuova esperienza dopo un percorso ricco di soddisfazioni vissuto all'ombra del Vesuvio. L'avventura del centrale brasiliano si chiude dopo cinque stagioni impreziosite da due scudetti, 130 presenze e cinque reti.
Cinque stagioni e due scudetti: il saluto di Juan Jesus
Arrivato in punta di piedi nell'estate del primo anno di Luciano Spalletti, Juan Jesus è riuscito a conquistare spazio e fiducia fino a diventare uno dei leader dello spogliatoio, oltre che uno dei beniamini della tifoseria. Nell'ultima stagione ha totalizzato 35 presenze, confermando ancora una volta la sua affidabilità. Oltre al difensore, lascia il Napoli anche Elif Elmas: oggi termina il prestito secco del centrocampista macedone, che farà ritorno al Lipsia in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro.
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