Ultim'ora Badiashile-Napoli, si tratta sul milione? Sportitalia: dopo il 16 non sarà un problema e si chiuderà

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Alfredo Pedullà analizza la questione Benoit Badiashile, difensore del Chelsea a un passo dal Napoli come rinforzo al centro della difesa.

Benoit Badiashile è sempre più vicino al Napoli. La lunga trattativa con il Chelsea è ormai arrivata alle battute finali, con l'intesa sulla formula dell'operazione già raggiunta. Resta soltanto un ultimo dettaglio economico da sistemare, relativo a un milione di euro di bonus. Un ostacolo che non dovrebbe compromettere il buon esito dell'affare e che potrebbe essere superato subito dopo Ferragosto.

Badiashile-Napoli, Pedullà: "Dal 16 agosto non sarà un problema"

A fare il punto è stato Alfredo Pedullà, secondo cui ormai sarebbe soltanto questione di ore: "Badiashile, come vi ho raccontato, dal 16 agosto in poi questo milione di bonus non sarà un problema. Oggi è 14, difficile pensare che possano chiuderlo entro Ferragosto". La fumata bianca è dunque attesa dopo il 15 agosto, quando Napoli e Chelsea potranno sistemare l'ultimo dettaglio e arrivare alla chiusura definitiva.