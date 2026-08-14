Lang-Atalanta, la richiesta è di Sarri: l'olandese è perfetto per l'ex azzurro

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L'Atalanta ha chiesto Noa Lang al Napoli. Gli azzurri non accettano il prestito, ma la situazione potrebbe cambiare negli ultimi giorni di mercato.

L'Atalanta continua a pensare a Noa Lang per rinforzare il proprio attacco. L'olandese piace particolarmente a Maurizio Sarri, che lo considera adatto per giocare nel tridente offensivo. Il club bergamasco ha già chiesto informazioni al Napoli, ma Giovanni Manna ha fatto sapere che la società azzurra è disposta a lasciar partire Lang soltanto a titolo definitivo.

Noa Lang-Atalanta, possibile svolta a fine mercato

La richiesta del Napoli rappresenta al momento l'ostacolo principale, perché l'Atalanta non vorrebbe effettuare un investimento definitivo per il cartellino dell'olandese. Per questo motivo non è stata ancora impostata una vera trattativa. Lo scenario potrebbe però cambiare negli ultimi giorni di mercato, quando le parti potrebbero tornare a confrontarsi e cercare una soluzione. Lang avrebbe così la possibilità di trovare maggiore spazio con Maurizio Sarri, tecnico che ne apprezza particolarmente caratteristiche e qualità offensive. A riportarlo è Il Roma.