Kang in Lee unica contropartita gradita al Napoli per Osimhen al Psg

E' probabile che entro al fine del mese possa esserci un'accelerazione nei contatti tra il Napoli e il Paris Saint Germain con la mediazione dell'agente Roberto Calenda.

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l'unica contropartita realmente interessante per il Napoli è Kang In Lee, trequartista sudocoreano ma la richiesta non dovrebbe mai abbassarsi sotto i 100-105 milioni di euro.