Khalaili-Napoli, ADL ha fatto una considerazione a Manna sul prezzo

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Si sta per accendere il mercato con un nome su tutti in pole. Un profilo che piace e tanto. Anan Khalaili e il Napoli si sarebbero già scambiati qualche primo segnale di interesse, con l’esterno dell’Union Saint-Gilloise che, a 22 anni da compiere a settembre, viene considerato sempre più vicino al mondo azzurro. L’ipotesi di un trasferimento a Castel Volturno non è così remota come potrebbe sembrare, anche perché il club avrebbe già pronta una proposta di contratto quinquennale.

Il giocatore, si legge su La Gazzetta dello Sport, piace per le sue caratteristiche: grande gamba, capacità di occupare e percorrere la fascia con continuità e anche una discreta attitudine offensiva, che gli consente di contribuire in zona gol. Il problema principale resta però il costo del cartellino, fissato attorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante per le attuali strategie del club. De Laurentiis, infatti, avrebbe già manifestato una certa prudenza, invitando alla cautela nelle valutazioni economiche. Lo ha anche detto al suo ds. Per questo il direttore sportivo Manna sta lavorando per sondare margini di trattativa e avvicinare le parti.