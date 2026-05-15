La Roma incontra Manna, ma ADL lo ha già blindato. Con o senza Conte

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Valzer delle panchine per l'estate, ma non solo. Anche valzer dei direttori sportivi. Tanti i dirigenti coinvolti. Ne ha parlato Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. "Ma ora, cosa succederà alla Roma? La scorsa settimana dalle parti di Trigoria c'è stato un incontro importante con Giovanni Manna, ma Aurelio De Laurentiis ha bloccato il dirigente cilentano ingaggiato appena un anno fa.

A prescindere dal destino di Antonio Conte sulla panchina azzurra, insomma, il presidente campano preferisce privilegiare la linea della continuità. Così i Friedkin e Gasperini si trovano in una situazione di scelte forzate. Via Ranieri, con Massara alla porta, occorre trovare in fretta una nuova guida che sappia legare con l'allenatore di Grugliasco. Nelle ultime ore ha preso consistenza la candidatura di Cristiano Giaretta, ora al Pafos di Cipro, messosi in luce in Europa. In passato ha avuto esperienze all'Udinese, ma anche al Watford in Premier League".