Sarri in pole, ma tutto dipende da Conte: decisivo incontro con ADL

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Il futuro di Maurizio Sarri resta tutto da scrivere, con due scenari principali che si stanno delineando per la prossima stagione.

Il futuro di Maurizio Sarri resta tutto da scrivere, con due scenari principali che si stanno delineando per la prossima stagione. Una delle ipotesi più concrete porta a Napoli, dove un suo eventuale ritorno tornerebbe d’attualità soltanto nel caso in cui Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis decidessero di separarsi. In quel contesto, Sarri risulterebbe tra i primi nomi sulla lista del club azzurro.

Napoli o Atalanta: le due strade per Sarri

Sul tavolo - stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano - resta però anche un’altra opzione importante, quella che conduce a Bergamo. L’Atalanta, infatti, sta valutando attentamente il futuro di Raffaele Palladino e tra i profili seguiti con attenzione da giorni figura proprio Maurizio Sarri, considerato una possibile soluzione per aprire un nuovo ciclo tecnico.