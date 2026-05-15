Lukaku ha assistito dal vivo alla partita del prossimo colpo azzurro?

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Nel frattempo Big Rom è stato avvistato anche allo stadio Roi Baudouin di Bruxelles, dove ha assistito alla finale di Coppa del Belgio

Romelu Lukaku si trova in Belgio da alcuni giorni dopo l’accordo tra il Napoli e la nazionale belga per permettergli di proseguire il lavoro atletico nel centro tecnico federale di Tubeke in vista dei prossimi impegni internazionali e del percorso verso il Mondiale. Una scelta condivisa dalle due parti con l’obiettivo di consentire all’attaccante di recuperare al meglio la condizione fisica.

Nel frattempo Big Rom è stato avvistato anche allo stadio Roi Baudouin di Bruxelles, dove ha assistito alla finale di Coppa del Belgio. La partita ha visto la sconfitta del suo Anderlecht contro l’Union Saint-Gilloise, squadra in cui milita il terzino Khalaili, giocatore seguito con attenzione dal Napoli in ottica mercato. Lo ha riportato il Cds oggi in edicola.