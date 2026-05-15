Lukaku ha assistito dal vivo alla partita del prossimo colpo azzurro?
Romelu Lukaku si trova in Belgio da alcuni giorni dopo l’accordo tra il Napoli e la nazionale belga per permettergli di proseguire il lavoro atletico nel centro tecnico federale di Tubeke in vista dei prossimi impegni internazionali e del percorso verso il Mondiale. Una scelta condivisa dalle due parti con l’obiettivo di consentire all’attaccante di recuperare al meglio la condizione fisica.
Nel frattempo Big Rom è stato avvistato anche allo stadio Roi Baudouin di Bruxelles, dove ha assistito alla finale di Coppa del Belgio. La partita ha visto la sconfitta del suo Anderlecht contro l’Union Saint-Gilloise, squadra in cui milita il terzino Khalaili, giocatore seguito con attenzione dal Napoli in ottica mercato. Lo ha riportato il Cds oggi in edicola.
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