Calciomercato Napoli, c'è un tema che ADL e Conte affronteranno subito
Secondo quanto riportato da La Repubblica, le operazioni condotte dalla società in estate avrebbero avuto soprattutto l’obiettivo di aumentare la profondità numerica dell’organico, più che di innalzare in modo significativo la qualità complessiva della squadra. Ne sarebbe derivata una strategia orientata più alla quantità che al reale potenziamento tecnico del gruppo, con la sola eccezione rappresentata dall’arrivo di Kevin De Bruyne, il cui impatto però non avrebbe rispettato le aspettative iniziali.
All’interno della rosa, giocatori come Milinkovic-Savic, Beukema, Marianucci, Gutierrez, Elmas, Lang, Lucca e Hojlund hanno comportato investimenti economici importanti, aspetto che potrebbe diventare centrale nel confronto atteso tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte per valutare la stagione e le scelte di mercato effettuate.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Pisa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro