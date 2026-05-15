Calciomercato Napoli, c'è un tema che ADL e Conte affronteranno subito

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Secondo quanto riportato da La Repubblica, le operazioni condotte dalla società in estate avrebbero avuto soprattutto l’obiettivo di aumentare la profondità numerica dell’organico, più che di innalzare in modo significativo la qualità complessiva della squadra. Ne sarebbe derivata una strategia orientata più alla quantità che al reale potenziamento tecnico del gruppo, con la sola eccezione rappresentata dall’arrivo di Kevin De Bruyne, il cui impatto però non avrebbe rispettato le aspettative iniziali.

All’interno della rosa, giocatori come Milinkovic-Savic, Beukema, Marianucci, Gutierrez, Elmas, Lang, Lucca e Hojlund hanno comportato investimenti economici importanti, aspetto che potrebbe diventare centrale nel confronto atteso tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte per valutare la stagione e le scelte di mercato effettuate.