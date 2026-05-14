Rafa Marin verso il ritorno! Novità sull’accordo tra Napoli e Villarreal: la situazione

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Il Napoli si prepara a riabbracciare Rafa Marin. Il difensore spagnolo, attualmente in prestito al Villarreal, è sempre più vicino al rientro alla base.

Il Napoli si prepara a riabbracciare Rafa Marin. Il difensore spagnolo, attualmente in prestito al Villarreal, è sempre più vicino al rientro alla base. I contatti tra le parti sono costanti e la sensazione è che la chiusura dell’operazione sia ormai a un passo. L’eventuale diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro non era unilaterale per gli spagnoli, poiché sarebbe comunque servito il via libera del club azzurro. Proprio per questo, la trattativa si sta indirizzando verso la conclusione naturale del prestito, con il ritorno del giocatore a Napoli che appare sempre più probabile.

Rafa Marin verso il ritorno: accordo vicino con il Villarreal

Secondo quanto riportato su YouTube dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Napoli ha seguito con attenzione la stagione del centrale e sarebbe orientato a riportarlo in rosa, anche se la decisione non è ancora definitiva. Il club partenopeo dovrà infatti decidere se inserirlo stabilmente nella rosa o valutare un nuovo prestito o altre soluzioni, ma molto dipenderà dalle scelte sulla panchina. La posizione di Antonio Conte non è ancora certa e, in caso di cambio guida tecnica, anche le valutazioni su Rafa Marin potrebbero cambiare direzione.