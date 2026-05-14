"Non vengo al Milan", la confessione di Lukaku dal Belgio

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Romelu Lukaku non andrà al Milan. A dirlo è stesso lui direttamente dal Belgio. Lo riporta la redazione di MilanNews. Il belga era sugli spalti quest'oggi per la finale di Coppa di Belgio tra Union SG ed Anderlecht. Il cronista ha provato ad avvicinare Big Rom con cui ha scattato una foto e non solo. Gli ha anche chiesto novità sul futuro. "Non vengo al Milan" la confessione dell'attaccante azzurro che ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli ma che in estate andrà via, vedremo dove. Prima, però, c'è il Mondiale.

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