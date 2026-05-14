Lucca, ci ripensa il Bologna? Tmw: "Può chiudere se cede Dallinga"

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A gennaio, dalla Serie A, c'è stata però un'altra squadra che s'è mossa sottotraccia ma in maniera molto concreta per Lucca. Si trattava del Bologna

II Nottingham Forest non riscatterà Lorenzo Lucca. Gli inglesi hanno già fatto pervenire la propria decisione al Napoli che, ora, dovrà trovare una sistemazione diversa all'ex centravanti dell'Udinese. Forse non sarà troppo complicato, però sarà improbabile pensare a un trasferimento a titolo definitivo visto che è stato pagato circa 34 milioni di euro in totale. Lo scrive Tmw con un focus sul tema.

A gennaio, dalla Serie A, c'è stata però un'altra squadra che s'è mossa sottotraccia ma in maniera molto concreta per Lucca. Si trattava del Bologna, club che era in contatti avanzati per il centravanti e aveva il gradimento del calciatore. Per affondare il colpo però i rossoblù avrebbe dovuto cedere Thijs Dallinga, rientrare dell'investimento da 15 milioni di euro fatto nell'estate 2024 per il centravanti olandese. Ora a giugno il club potrebbe ripensare a lui.