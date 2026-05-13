Khalaili-Napoli, dal Belgio: "Percentuale su futura rivendita fa lievitare il prezzo del cartellino"
Secondo quanto riportato dal portale belga Rtbf, l’Union Saint-Gilloise avrebbe fissato il prezzo dell’esterno israeliano a 25 milioni di euro.
Arrivano nuovi aggiornamenti sul possibile asse tra Napoli e Anan Khalaili. Secondo quanto riportato dal portale belga Rtbf, l’Union Saint-Gilloise avrebbe fissato il prezzo dell’esterno israeliano a 25 milioni di euro.
Una valutazione elevata, legata anche agli accordi sulla futura rivendita: il 15% dell’eventuale cessione spetterebbe infatti al Maccabi Haifa, club che aveva ceduto Khalaili alla società belga per circa 6,5 milioni di euro.
Per l’Union Saint-Gilloise, l’operazione rappresenterebbe una delle plusvalenze più importanti degli ultimi anni. Il Napoli continua a seguire con attenzione il profilo del classe 2004, considerato uno dei talenti più interessanti nel panorama internazionale.
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Khalaili-Napoli, dal Belgio: "Percentuale su futura rivendita fa lievitare il prezzo del cartellino"
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