Maresca-Napoli, Schira: "Aspetta il City, ma ADL ci pensa se vorrà tecnico giovane"

Maresca-Napoli, Schira: "Aspetta il City, ma ADL ci pensa se vorrà tecnico giovane"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:50Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Enzo Maresca resta nel mirino di diversi club, anche del Napoli se dovesse partire Conte. Ne parla Nicolò Schira sul suo canale Youtube: "Al primo anno ha portato il Chelsea terzo: negli ultimi anni è stato l’unico allenatore a portare il Chelsea in Champions League. Aveva anche vinto la Conference League e il Mondiale per club con una vittoria netta in finale contro il Paris Saint-Germain.

Aveva fatto un grande lavoro e aveva detto alla società: va bene il progetto giovani, ma servono tre giocatori forti ed esperti. Voleva Maignan tra i pali, voleva un difensore esperto, voleva un attaccante. Il mercato invece è stato poco coerente e a gennaio Maresca ha deciso di dimettersi, rinunciando al contratto. Adesso aspetta il Manchester City: se Guardiola dovesse salutare, Maresca è la prima scelta, anche se non è scontato che Guardiola lasci. Attenzione anche al Napoli: se dovesse scegliere un allenatore giovane, Maresca piace molto. Più di Farioli, che ha mercato in Premier League".