Maresca-Napoli, Schira: "Aspetta il City, ma ADL ci pensa se vorrà tecnico giovane"
Enzo Maresca resta nel mirino di diversi club, anche del Napoli se dovesse partire Conte. Ne parla Nicolò Schira sul suo canale Youtube: "Al primo anno ha portato il Chelsea terzo: negli ultimi anni è stato l’unico allenatore a portare il Chelsea in Champions League. Aveva anche vinto la Conference League e il Mondiale per club con una vittoria netta in finale contro il Paris Saint-Germain.
Aveva fatto un grande lavoro e aveva detto alla società: va bene il progetto giovani, ma servono tre giocatori forti ed esperti. Voleva Maignan tra i pali, voleva un difensore esperto, voleva un attaccante. Il mercato invece è stato poco coerente e a gennaio Maresca ha deciso di dimettersi, rinunciando al contratto. Adesso aspetta il Manchester City: se Guardiola dovesse salutare, Maresca è la prima scelta, anche se non è scontato che Guardiola lasci. Attenzione anche al Napoli: se dovesse scegliere un allenatore giovane, Maresca piace molto. Più di Farioli, che ha mercato in Premier League".
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