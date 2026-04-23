Conte via? Corsera fa i nomi: "Da Allegri a Farioli, tutte le idee per la panchina"

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Se Antonio Conte lascerà Napoli a fine stagione, chi al suo posto? La domanda se la pone il Corriere della Sera oggi in edicola che parla del possibile addio tra l'allenatore azzurro e la società. Con diversi nomi sullo sfondo come possibile sostituto. Tante idee da parte di De Laurentiis in attesa del confronto tra e parti che potrebbe esserci anche la prossima settimana.

"Sondaggi allargati da parte del club ci sono stati e continueranno ad esserci: Italiano è un profilo ritenuto sempre interessante, così come il ritorno di Sarri — se andrà via dalla Lazio—che a Napoli ha lasciato testa e cuore, e l’idea recente di Roberto Mancini. «Mai dire mai» ha detto l’ex c.t. oggi in Arabia. I giri sono lunghi, lo sguardo su chi sa valorizzare i giovani: da Fabregas a Farioli fino a Maresca, la telefonata scappa".