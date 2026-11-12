Lang via da Napoli ma può restare in Serie A: una squadra in pressing

Calciomercato Napoli, Lang verso l’addio a gennaio: Galatasaray in pressing, anche il Genoa di De Rossi sogna il colpo. Possibile prestito con ingaggio diviso

Noa Lang è finito nel mirino di diversi club, e tra questi spicca il Galatasaray, che vorrebbe riportarlo in Turchia già a gennaio. L’esterno olandese è diventato un obiettivo di mercato in una fase complicata della stagione azzurra. Per chi lo vuole il problema è la concorrenza, perché le pretendenti sono molte. Il vantaggio è che il Napoli, anche per un rapporto con i tifosi ai minimi storici, non opporrebbe resistenza alla sua cessione.

Il Genoa di De Rossi sogna il colpo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra chi sogna il colpo c’è pure il Genoa di Daniele De Rossi. In Liguria ci si frega le mani al pensiero che l’olandese possa unirsi a Messias e compagni, ma per portarlo a Genova servirebbe, nel caso, un aiuto da parte del Napoli. Per il club rossoblù si tratterebbe di un innesto di grande qualità, che porterebbe un valore aggiunto in attacco e permetterebbe alla squadra di alzare il proprio livello.

Prestito e ingaggio, le condizioni

L’operazione, infatti, potrebbe concludersi solamente in prestito, e gli azzurri dovrebbero partecipare al pagamento del suo ingaggio. Una formula che consentirebbe al Napoli di alleggerire il monte stipendi senza dover trovare un acquirente disposto a un’offerta definitiva. Finora Lang ha collezionato 12 presenze, nove in Serie A e tre in Champions League, con 1 gol e 1 assist. Numeri che raccontano un rendimento al di sotto delle attese e che alimentano le valutazioni della dirigenza in vista di gennaio, in una sessione in cui il club è pronto a cambiare volto a più reparti.