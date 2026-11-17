Napoli-Juve, sfida per Varela: Manna studia lo scambio con tre azzurri

Napoli e Juventus si sfidano per Gustavo Varela del Monza: richiesta da 35 milioni, Manna valuta Giovane, Folorunsho e Ngonge.

Si accende la sfida di mercato tra Napoli e Juventus per Gustavo Varela, attaccante portoghese classe 2005 del Monza, valutato 35 milioni di euro dal club brianzolo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il giovane goleador, provando a recuperare terreno sui partenopei, che avrebbero già avviato i primi contatti da diverse settimane. Giovanni Manna starebbe valutando le possibili soluzioni per anticipare la concorrenza e portare a Napoli uno dei profili offensivi più interessanti del mercato. L'ostacolo principale resta la valutazione economica fissata dal Monza, considerata particolarmente elevata dalle società interessate, che starebbero studiando formule alternative per ridurre l'investimento immediato.

Calciomercato Napoli, Giovane, Folorunsho e Ngonge per arrivare a Varela: il piano contro la Juventus

Il Napoli potrebbe provare ad abbassare la richiesta di 35 milioni del Monza inserendo nell'operazione alcuni calciatori già presenti nella propria rosa o legati contrattualmente al club azzurro. Come riferisce il quotidiano torinese, “Il club di De Laurentiis potrebbe prestare alla formazione allenata da Juric l’attaccante brasiliano Giovane e magari aggiungere il cartellino di uno tra Michael Folorunsho e Cyril Ngonge, entrambi attualmente in prestito a Monzello”. Una soluzione che consentirebbe al Napoli di contenere l'esborso economico e, contemporaneamente, offrire al Monza contropartite tecniche per rinforzare l'organico. L'eventuale prestito di Giovane, accompagnato dal trasferimento definitivo di Folorunsho oppure Ngonge, rappresenterebbe dunque una delle ipotesi allo studio per arrivare al centravanti portoghese. La concorrenza della Juventus potrebbe però complicare i piani di Manna, rendendo decisiva la capacità delle due società di trovare un'intesa con il Monza. Al momento non risultano accordi definitivi e la trattativa resta nella fase delle valutazioni.