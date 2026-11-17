De Bruyne-PSV, dal Belgio sicuri: “L’ultimo ostacolo è il presidente 77enne”

Il PSV ha presentato un'offerta da 2 milioni di euro al Napoli per Kevin De Bruyne. Secondo la stampa belga, resta da convincere Aurelio De Laurentiis.

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano da Napoli. Il PSV Eindhoven fa sul serio e punta a portare il centrocampista in Olanda già a gennaio. A riportarlo è il portale belga HLN, secondo cui il club avrebbe presentato una prima offerta da circa 2 milioni di euro alla società azzurra. Il giocatore avrebbe già dato il via libera alla trattativa e sarebbe disposto ad accettare una significativa riduzione dello stipendio per avvicinarsi al Belgio per motivi familiari. Le condizioni personali, dunque, non sembrerebbero rappresentare un ostacolo: resta da trovare un'intesa tra le due società, con il Napoli che potrebbe chiedere una cifra superiore.

De Laurentiis e la trattativa con il PSV: l'ostacolo economico

Secondo HLN, il principale ostacolo potrebbe essere Aurelio De Laurentiis, 77 anni, noto per la sua fermezza nelle trattative di mercato. Il PSV conosce bene le difficoltà di negoziare con il Napoli: basti pensare alle settimane necessarie per definire l'operazione Noa Lang. La società azzurra, tuttavia, potrebbe avere interesse a favorire la cessione per alleggerire il monte ingaggi: De Bruyne percepisce infatti circa 10 milioni di euro a stagione, bonus esclusi. Una cifra importante anche per il club olandese, che sarebbe comunque disposto a investire sul belga.