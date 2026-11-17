Niente Marsiglia! Dalla Francia svelano la volontà di Anguissa per gennaio

Anguissa non vuole lasciare il Napoli a gennaio: Foot Mercato svela la posizione del camerunense sul possibile ritorno al Marsiglia.

Frank Zambo Anguissa non avrebbe intenzione di lasciare il Napoli durante la prossima sessione invernale di calciomercato, nonostante le indiscrezioni relative a un possibile ritorno all'Olympique Marsiglia. Il centrocampista camerunense, il cui contratto con la società azzurra scadrà nel giugno 2027, sarebbe finito nel mirino del club francese, dove ha giocato prima della sua esperienza in Premier League. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, tuttavia, il classe 1995 non starebbe prendendo in considerazione un trasferimento a gennaio. La sua priorità sarebbe quella di restare a disposizione di Massimiliano Allegri e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali del Napoli, rinviando ogni eventuale valutazione sul futuro ai prossimi mesi.

Anguissa-Napoli, la posizione del camerunense e il rapporto con De Laurentiis e Allegri

La volontà di Anguissa sarebbe quella di concludere la stagione con la maglia del Napoli, anche alla luce dell'ottimo rapporto costruito con Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri e la tifoseria partenopea. Come riferisce il portale francese, il centrocampista non avrebbe manifestato alcuna intenzione di anticipare il proprio addio, nonostante la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2027. Il suo futuro a lungo termine resta ancora da definire, ma per gennaio la posizione del calciatore sembrerebbe chiara: nessuna partenza anticipata e massima concentrazione sul Napoli.