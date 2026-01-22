Lucca-Forest, sta arrivando l'ok della punta! Romano: "E si avanza per il primo colpo"

Giovane del Verona è uno dei primi obiettivi di mercato del Napoli. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. "Il Napoli lavora parallelamente anche sulle entrate, tra cui Giovani del Verona. Sono previsti nuovi contatti sia tra Napoli e Verona sia con l’entourage del calciatore. È un profilo che piace molto al Napoli, ve lo abbiamo raccontato già dalla mattinata di ieri. Teniamo questa pista perché tra oggi e domani potrebbero esserci delle novità anche per Giovani, il brasiliano del Verona".

"Il Napoli è una delle squadre maggiormente impegnate e sarà sicuramente protagonista di questo finale di mercato. Lang andrà al Galatasaray: prestito oneroso da due milioni con diritto di riscatto a trenta milioni. Il Napoli quindi si sta muovendo in entrata. C’è un’uscita da chiudere e partiamo da questa, ovvero Lorenzo Lucca. In questo momento la sensazione è che Lucca possa dire sì al Nottingham Forest. Il club inglese sta valutando diversi profili di attaccanti da poter firmare in questi ultimi giorni di mercato, ma continua ad aspettare Lorenzo Lucca. La sensazione è che il Nottingham sia positivo su questa operazione".