Ultim'ora Lucca-Nottingham, Romano: "Trattativa col Napoli per il prestito oneroso con opzione. Le cifre"

vedi letture

Il Nottingham Forest ha avviato una trattativa con il Napoli per Lorenzo Lucca, puntando a un trasferimento in prestito iniziale oneroso. Il club inglese ha messo sul tavolo un’offerta da 1 milione di euro per il prestito, con una opzione di riscatto fissata a 35 milioni, non obbligatoria.

I contatti tra le parti sono attualmente in corso e l’operazione resta aperta in attesa di sviluppi, anche in base alla volontà dell’attaccante. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.