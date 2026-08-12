Lukaku da record, una carriera da 376 milioni: è secondo solo a Neymar!

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Lukaku raggiunge 376 milioni in trasferimenti: il belga è secondo soltanto a Neymar.

Romelu Lukaku continua a scalare una particolare classifica del calciomercato mondiale. Con il trasferimento dal Napoli al Fenerbahçe, l'attaccante belga ha raggiunto quota 376 milioni di euro complessivi movimentati attraverso dieci operazioni nel corso della sua carriera. Un percorso iniziato nel 2011 con il passaggio dall'Anderlecht al Chelsea per 15 milioni e caratterizzato soprattutto dai trasferimenti al Manchester United per 84,7 milioni, all'Inter per 74 milioni e dal ritorno al Chelsea per 113 milioni. Nel conteggio rientrano anche i prestiti a Everton, Inter e Roma, oltre ai 30 milioni versati dal Napoli nel 2024 e ai 7 milioni dell'operazione con il Fenerbahçe nel 2026.

Lukaku secondo solo a Neymar: la Top 10 dei trasferimenti

Nella graduatoria dei calciatori che hanno movimentato più denaro attraverso i trasferimenti, Lukaku occupa il secondo posto con 376 milioni, alle spalle di Neymar, leader a quota 400 milioni. Sul podio anche Cristiano Ronaldo con 247 milioni, seguito da Alexander Isak (246), Ousmane Dembélé (233), Alvaro Morata (229), Joao Félix (228), Antoine Griezmann (206) e Matthijs de Ligt (198). A chiudere la Top 10 c'è anche un italiano: Sandro Tonali, decimo con 194 milioni di euro complessivamente movimentati nel corso della sua carriera.