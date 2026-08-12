Napoli-Istanbul, sola andata: da Mertens a Lukaku passando per Osimhen

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Da Mertens a Osimhen fino a Lukaku: Istanbul diventa la destinazione degli attaccanti azzurri.

Napoli-Istanbul, sola andata: capitolo III. Quello di Romelu Lukaku è infatti il terzo caso negli ultimi anni di un attaccante del Napoli che lascia la maglia azzurra per trasferirsi nella metropoli turca. Una strada inaugurata da Dries Mertens e successivamente percorsa da Victor Osimhen, anche se con modalità e cifre completamente differenti. Tre protagonisti importanti della storia recente del club partenopeo accomunati da una destinazione che sembra essere diventata una sorta di seconda casa per gli ex centravanti azzurri.

Da Mertens e Osimhen a Lukaku: Istanbul parla sempre più napoletano

Il primo fu Dries Mertens, che nell'estate del 2022 lasciò Napoli alla scadenza del contratto per firmare ad agosto con il Galatasaray. Nessun incasso per il club azzurro, dunque, per il miglior marcatore della sua storia, capace poi di chiudere la carriera in Turchia togliendosi diverse soddisfazioni: tre campionati, una Coppa di Turchia e una Supercoppa, oltre a 25 gol realizzati. Ben più sorprendente il percorso di Victor Osimhen: dopo aver sperato nel trasferimento in una big europea e con il Napoli inizialmente intenzionato a incassare i 130 milioni della clausola rescissoria, nell'estate 2024 il nigeriano approdò in prestito al Galatasaray, che un anno più tardi lo acquistò per 75 milioni. Adesso è il turno di Lukaku, anche lui protagonista di uno scudetto con il Napoli, con meno gol rispetto a Osimhen ma con un contributo importante soprattutto nell'ultimo passaggio. Il belga ha però scelto l'altra metà di Istanbul, quella asiatica del Fenerbahçe, e si prepara così a sfidare proprio Osimhen nel celebre derby intercontinentale contro il Galatasaray.