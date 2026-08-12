Lukaku-Fenerbahce, dalla Turchia svelano: "Ha pagato 150mila euro di tasca propria!"

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Çetin svela i retroscena del trasferimento di Lukaku al Fenerbahce e il sacrificio economico.

La volontà di Romelu Lukaku ha avuto un peso determinante nel trasferimento dal Napoli al Fenerbahce. A svelare alcuni retroscena dell'operazione è stato il direttore sportivo del club turco, Oğuz Çetin, intervenuto attraverso i canali social ufficiali: "Lukaku ha scelto con forza di venire con noi. Abbiamo parlato a lungo con lui. Sa che vogliamo vincere il titolo e vuole metterci la sua firma per farcela". L'attaccante belga ha firmato un contratto di un anno con un'opzione per un'ulteriore stagione, vincolata alla conquista del campionato da parte del Fenerbahce.

Çetin: "Ha fatto un sacrificio economico notevole"

Çetin ha raccontato anche un particolare significativo dell'accordo raggiunto con il Napoli, sottolineando quanto Lukaku abbia spinto per completare il trasferimento in Turchia: "Ha voluto il Fenerbahce a tutti i costi: di fronte alle richieste del Napoli, ha pagato di tasca propria 150mila euro, rinunciando a 2 milioni e facendo un sacrificio economico notevole. Ha grande carattere". Il dirigente turco ha poi ricostruito i problemi fisici che avevano condizionato il belga nella scorsa stagione: "Una delle ragioni principali per cui il suo infortunio estivo si è prolungato è stata questa: il Napoli, a causa delle necessità di Conte di riaverlo, ha anticipato il suo rientro". Secondo Çetin, il centravanti "non era pronto a gennaio-febbraio" e, senza un'adeguata riabilitazione, si sarebbe nuovamente fermato all'inizio di marzo: "In sintesi, era tornato in campo troppo presto".