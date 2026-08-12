Lukaku al Fenerbahce, stasera l'arrivo a Istanbul: atterraggio alle 22
Romelu Lukaku è pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Fenerbahce. Il club turco ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l'orario dell'arrivo a Istanbul dell'attaccante belga, trasferitosi dal Napoli. Lukaku è atteso in Turchia nella serata di oggi, dove potrà ricevere il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi prima di completare gli ultimi passaggi legati al suo approdo al Fenerbahce.
Fenerbahce, il comunicato sull'arrivo di Lukaku
La società di Istanbul ha annunciato che l'aereo con a bordo il nuovo centravanti atterrerà alle 22.00 all'Aeroporto Internazionale Sabiha Gökçen. Questo il comunicato diffuso dal Fenerbahce: "Informazione | Il nostro nuovo trasferimento Romelu Lukaku atterrerà stasera alle 22.00 al Terminal di Aviazione Generale dell'Aeroporto Sabiha Gökçen. Lo mettiamo a conoscenza dei nostri tifosi e dell'opinione pubblica."
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