Manna guiderà la ricostruzione: dal tecnico all’erede di Osimhen, l'agenda del nuovo ds

Nelle scorse ore la Juventus ha comunicato l'interruzione del rapporto con Giovanni Manna.

Nelle scorse ore la Juventus ha comunicato l'interruzione del rapporto con Giovanni Manna. "Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L'Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme", è stato il comunicato con cui i bianconeri hanno annunciato la sua partenza.

Un atto propedeutico alla nuova avventura, oramai definita e raccontata da giorni. Manna sarà l'uomo incaricato di costruire il nuovo Napoli. Quello del rilancio e della mezza (forse anche qualcosa in più) rivoluzione estiva. Tanti e variegati i temi sul tavolo del nuovo dirigente azzurro, che avrà fra la prima e assoluta priorità quella di definire assieme ad Aurelio De Laurentiis il prossimo allenatore. Una scelta delicata e da non sbagliare, come racconta la stagione che sta per finire. Gasperini è il primo nome sulla lista, a seguire Pioli e Italiano con la variabile Conte che potrebbe sparigliare le carte.

Poi spazio in tutto e per tutto alla squadra: la base di partenza sarà verosimilmente l'addio di Victor Osimhen. Con i 120, circa, milioni che entreranno in cassa il suo margine d'azione sarà ampio. Si partirà col sostituto del nigeriano, ad oggi Dovbyk del Girona è avanti ai vari David, Zirkzee e Gimenez, poi tutti gli altri reparti. Servirà un centrocampista di qualità per il dopo Zielinski. Un nuovo difensore centrale di affidabilità estrema. E poi valutare possibili altre cessioni illustri, con Kvaratskhelia e Lobotka che restano nel mirino delle big d'Europa. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.