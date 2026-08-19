Rinnovo Anguissa, Sky: “C'è tensione, alcuni club lo hanno chiesto”

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Marchetti svela tensioni tra Anguissa e Napoli: rinnovo ancora fermo nonostante i lunghi colloqui.

Il futuro di Frank Anguissa resta un tema importante in casa Napoli, soprattutto per la questione legata al rinnovo del contratto. A fare il punto è stato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, intervenuto nel corso di Sky Sport 24. Il centrocampista è stato cercato anche da altre società, ma gli azzurri hanno scelto di non prendere in considerazione una sua partenza: "C'è stata la possibilità di poter anche cedere Anguissa, in realtà, perché da diverso tempo con Anguissa c'è in ballo un rinnovo contrattuale. È un anno e mezzo ormai che se ne parla, non è arrivata ancora la fumata bianca. Ci sono state alcune squadre, appunto, che hanno chiesto Anguissa, ma il Napoli lo ha ritenuto incedibile. Però ancora non arriva il rinnovo".

Anguissa-Napoli, Marchetti: “Momento di tensione da sistemare”

La lunga attesa per raggiungere l'intesa sul prolungamento avrebbe creato una situazione di tensione tra Anguissa e il Napoli, pur senza mettere in discussione la professionalità del centrocampista. Marchetti ha infatti aggiunto: "Quindi questo momento di tensione non è vissuto benissimo da Anguissa, che chiaramente non è che adesso punterà i piedi e chissà che cosa farà. Continuerà a giocare con grande professionalità, come ha fatto finora. Però, insomma, c'è questo momento di tensione da dover in qualche modo sistemare. Magari anche con il rinnovo del contratto, anche se c'è stato tanto tempo per poterlo fare". Il rinnovo diventa dunque uno dei dossier che la dirigenza azzurra dovrà provare a risolvere per blindare uno dei punti di riferimento del centrocampo di Massimiliano Allegri.